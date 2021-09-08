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Dağ: "CHP bir süredir taciz veya tecavüz gibi noktalarla gündeme geliyor" - Son Dakika

Dağ: "CHP bir süredir taciz veya tecavüz gibi noktalarla gündeme geliyor"

08.09.2021 10:58
Dağ:

AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ Erzurum'da basın temsilcileri ile bir araya geldi.

AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ Erzurum'da basın temsilcileri ile bir araya geldi.

AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, ülkemizin yaz aylarında zorlu bir dönemden geçtiğini belirterek, "Esasında şöyle baktığımızda yaşadığımız badirelerin birçoğunun küresel bir sıkıntı olduğunu çok net görebiliyoruz. Bugün pandemi denen bir gerçekle karşı karşıyayız. Pandemiden kaynaklı da özel hizmet sektöründe durgun bir dönem geçti. Bunların hepsi küresel konu ve küresel mevzulardır. Yine yazın yaşanılan yangın ve seller, dünyada yaşanan birçok hadiselerin ülkemize yansımaları. Küresel sınmalar en başta gelen konulardan yalnızca birisi. Afganistan'da yaşanan hadiseler. Ülkemiz olarak sürekli takip ediyoruz" şeklinde konuştu.

Erzurum'un hep olumlu konularla haber olduğunu dile getiren Dağ, "Dün ana muhalefet partisinin bir konusuyla Erzurum haber oldu. Bu konu hem yerel ve hem de ulusal da konu oldu. Açıkça bir süredir ana muhalefet partisinde buna dair çokça haber ne yazık ki gündeme geliyor. Bu konular hem aşağılama ilgili konular, yani şöyle söyleyeyim bir belediye başkanının tesettürlü bir hanım diye bahsetmesi, çok değişik bir üslupla, söyleyiş tarzı ile anlatmış olduğu hadise ana muhalefet partisi tarafından yalnızca bir uyarma ile cezalandırma durumu oluyor. Bir kadına yapılan veya kadına karşı anlatılan, bahsedilen burada şimdi ayrıntıya da tam olarak girmek istemiyorum, anlatırken bile bakıldığında küçük gördüğünü, basit gördüğünü, onunla adeta dalga geçtiğini görebiliyorsunuz. Bu nedenle böyle bir hadise ana muhalefet partisinde vuku bulduğunda sadece uyarı gibi bir ceza ile karşı karşıya kalıyor. Yine bir süredir olumsuz taciz veya tecavüz gibi noktalarla gündeme geldikleri oluyor. En sonunda da ne yazık ki Erzurum'da da bu olay gündeme geldi. Bu konuda sessiz olmayı, sessiz olup zamana bırakmayı, ya da temenni sözlerle sahiplenmeyi görüyoruz. Bazen de ödüllendirmeyi görüyoruz. Bu konular siyasetimize zarar veren hususlardır. Biz bunları mümkün olduğunca çok olmaması, daha doğrusu siyasetin içerisinde olmaması, siyasetin içerisinde bu tarz konular olduğunda siyasetin gereken tepkiyi vermesi gerektiğine inanıyoruz ve bu şekilde de devam etmesini düşünüyoruz" diye konuştu.

"Bilindiği gibi ihracat rakamlarımız açıklandı, büyüme rakamlarımız açıklandı, ikinci çeyrekte Türkiye yüzde 21,7 büyüdü" diyen Dağ, "İhracatta 207 milyar doların üzerine çıktık. Pandeminin sonrasında inanılmaz bir ticari hareketliliğimiz söz konusu. Zaten sanayi sektörümüz ciddi anlama bir ilerleme ve toparlanma içerisindeydi. Hizmet sektörü de buna dahil oldu. Turizm tam istenilen düzeyde olmasa da yine bu sene de pandeminin şartları doğrultusunda devam ediyor. İnşallah bu seneyi cari açığı en az olacak şekilde milli geliri oranı yüzde 3, bu da 20 milyar dolara denk gelecek bu rakam son aylarda yeni bir olumlu gelişme olursa da bu oran düşebilir. İnşallah 2022 yılında bu şartlarda devam edildiği takdirde cari fazlalığı veren bir ülke durumuna geleceğiz. Bu konu hem üretim yapmak ve hem de büyümek ve cari fazlalığı vermek bir ülkenin ekonomik olarak en büyük olumlu noktada ki göstergesidir. Bundan sonra 2023'e kadar kendi yol haritamızı ortaya koymuş vaziyetteyiz. Buna göre de yolumuza devam edeceğiz. Ekonomimizi de hızlı bir şekilde yükselmesini ortaya koyacağız" şeklinde konuştu.

Toplantıya AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Barlak ile basın kuruluşlarının temsilcileri katıldı. - ERZURUM

Dağ: CHP bir süredir taciz veya tecavüz gibi noktalarla gündeme geliyor
Dağ: CHP bir süredir taciz veya tecavüz gibi noktalarla gündeme geliyor
Dağ: CHP bir süredir taciz veya tecavüz gibi noktalarla gündeme geliyor
Dağ: CHP bir süredir taciz veya tecavüz gibi noktalarla gündeme geliyor
Dağ: CHP bir süredir taciz veya tecavüz gibi noktalarla gündeme geliyor

Milletvekili, AK Parti, Erzurum, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Dağ: 'CHP bir süredir taciz veya tecavüz gibi noktalarla gündeme geliyor' - Son Dakika


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