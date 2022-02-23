Dağ çıkıntısı üzerindeki "Canayer Kalesi" keşfedilmeyi bekliyor - Son Dakika
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Dağ çıkıntısı üzerindeki "Canayer Kalesi" keşfedilmeyi bekliyor

23.02.2022 11:57

Trabzon'un Araklı ilçesinde atıl durumdaki tarihi Canayer Kalesi keşfedilmeyi bekliyor.

Trabzon'un Araklı ilçesinde atıl durumdaki tarihi Canayer Kalesi keşfedilmeyi bekliyor.

İlçe merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Canayer Kalesi ve kalıntıları, dağ çıkıntısı üzerinde yer alıyor.

Dört tarafı çevrili bir yerleşim alanına sahip kalenin yapım tarihine ilişkin net bilgi olmamakla birlikte Bizans dönemi başı veya Roma hakimiyeti sonunda yapıldığı tahmin ediliyor.

Yöreye gelen ziyaretçilerin dikkatini çeken kalenin, kazı çalışması yapılarak tarihi kalıntılarına ulaşılıp gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor.

Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, AA muhabirine, ilçenin, bölge ve kent için önemli bir turizm destinasyonu olduğunu söyledi.

İlçede doğa turizminin yanı sıra tarihi kaleler, camiler, gezinti alanları, liman, koylar ve yemek kültürüyle adeta bir turizm aksı oluşturduklarını vurgulayan Çebi, turizmden daha fazla pay almak için çalıştıklarını ifade etti.

Çebi, Canayer Kalesi ve kalıntılarının da bu kapsamda dikkati çektiğini belirterek, " Almanya'dan, İngiltere'den bazı yabancı turistler sırtlarında çantalarıyla gelip orada araştırma yapıyor. Biz de bu kapsamda tarihi kalıntıları, banyosu, hamamları ve gözetleme kulesi olan Canayer Kalemizi turizme kazandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yönde ilgili yerlere başvurduklarını anlatan Çebi, "Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Valiliğimize ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze tarihi kalemizi sunduk. Tarihi kalemizi gün yüzüne çıkararak, daha çok ziyaretçiye açmayı planlıyoruz." dedi.

Öte yandan, Canayer Kalesi (Buzluca) ile ilgili Dr. James Crow tarafından 1992-1993'te yapılan araştırmalarda, yerleşimi çok sağlam olmayan bir sur duvarıyla çevrili olduğu ve duvarın güney kısmında üç şapel ile yerleşimin ana girişinin bulunduğu tespit edildi. Bundan ayrı olarak kalenin iki girişinin daha bulunduğu saptandı.

Dağ çıkıntısı üzerindeki Canayer Kalesi keşfedilmeyi bekliyor
Dağ çıkıntısı üzerindeki Canayer Kalesi keşfedilmeyi bekliyor
Dağ çıkıntısı üzerindeki Canayer Kalesi keşfedilmeyi bekliyor

YORUMLAR
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Hisarcık, Trabzon, Turizm, Araklı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dağ çıkıntısı üzerindeki 'Canayer Kalesi' keşfedilmeyi bekliyor - Son Dakika


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