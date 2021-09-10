DAĞ ÇİLEĞİ KÖYÜ PROJESİ ONAYLANDI - Son Dakika
Üye Girişi

DAĞ ÇİLEĞİ KÖYÜ PROJESİ ONAYLANDI

10.09.2021 21:54
DAĞ ÇİLEĞİ KÖYÜ PROJESİ ONAYLANDI

DAĞ ÇİLEĞİ KÖYÜ PROJESİ ONAYLANDI Düzce Belediye Meclisi'nin 2021 yılı Eylül ayı ikinci oturumu Meclis Başkan Vekili Mesut Sancaklı başkanlığında gerçekleştirildi.

DAĞ ÇİLEĞİ KÖYÜ PROJESİ ONAYLANDI Düzce Belediye Meclisi'nin 2021 yılı Eylül ayı ikinci oturumu Meclis Başkan Vekili Mesut Sancaklı başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste komisyonlardan gelen 25 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Bir önceki oturumda görüşülen Dağ Çileği Köyü Projesi onaylanarak meclisten geçti.

Düzce Belediye Meclisi'nin 2021 yılı Eylül ayı ikinci toplantısı yapıldı. Gündem maddeleri içerisinde yer alan Kent Konseyinin Dağ Çileği Köyü Projesi komisyonun ve meclis üyelerinin olumlu görüş bildirmesi ile onaylandı. Düzceli kadınlara istihdam sağlayacak olan Dağ Çileği Köyü Projesinin hayata geçmesinin önündeki engel kalkmış oldu.

MEZBAHA ÜCRET TARİFESİ GÜNCELLENDİ

Düzce Belediye Meclisi'nde mezbaha tesisinde hayvan pazarı işletmeciliğinde uygulanacak tavan ücretler de belirlendi. Güncellenen yeni tarifeye göre yılsonuna kadar büyükbaş kesim 150 TL küçükbaş ise 25 TL olarak belirlendi. Hayvan Pazarına girişte yine yılsonuna kadar büyükbaş 15 TL, küçükbaş 10 TL olarak güncellendi.

Meclis 25 gündem maddesinin ardından bir sonraki ay toplanmak üzere sona erdi.

YORUMLAR
500
Apart yetkilisi 3 kişiye 80 bin 353 TL para cezası kesildi Apart yetkilisi 3 kişiye 80 bin 353 TL para cezası kesildi KARADENİZ'DE PALAMUT BOLLUĞU; FİYATI GERİLEDİ KARADENİZ'DE PALAMUT BOLLUĞU; FİYATI GERİLEDİ Halkevleri, Ankara Dikmen'de 4 Kişilik Bir Ailenin Yaşam Maliyetini Açıkladı: 14 Bin 431 Lira Halkevleri, Ankara Dikmen'de 4 Kişilik Bir Ailenin Yaşam Maliyetini Açıkladı: 14 Bin 431 Lira
Kaynak: Habermetre

Türk Lirası, Eylül, Düzce, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum DAĞ ÇİLEĞİ KÖYÜ PROJESİ ONAYLANDI - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.

Son Dakika
22:40 Suların akmamasına isyan eden kadına, köy muhtarından şaşkınlık yaratan tavsiye: Gidin çeşmede yıkanın
22:30 Balıkesir'de konuşan Bakan Kurum'dan heyecan yaratan sözler: Burayı İstanbul Akaretler gibi yapacağız
22:22 Nişantaşı'nda görüntülenen Berdan Mardini, bir işten elini eteğini çekeceğini açıkladı
22:09 İstanbulspor, Karagümrük'ü 2-1 yendi
21:54 Silahla oynayan 12 yaşındaki çocuk kuzenini vurdu
21:56 Saat veren Kılıçdaroğlu beklenen açıklamayı yaptı: Yarın itibarıyla bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz
21:39 Bakan Karaismailoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun "Metronun maliyeti bize ait" iddiasına cevap verdi: Bu bir emek hırsızlığıdır
21:11 Eşini öldürüp intihar eden hakimin kayınvalidesi konuştu: Torunlarımı onlara vermeyin
20:56 Alkol alıp Kur'an-ı Kerim'i yırtan 2 kişi gözaltına alındı
20:47 Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı tarih verdi! Yeni hoca geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 23:19:46. #1.12#
SON DAKİKA: DAĞ ÇİLEĞİ KÖYÜ PROJESİ ONAYLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement