Dağ çileğinin hasadına başlandı - Son Dakika

Dağ çileğinin hasadına başlandı

Bursa'nın dağ ilçelerindeki çilek hasadına başlandı.

Dağ çileğinin hasadına başlandı, System.String[]

Bursa'nın dağ ilçelerindeki çilek hasadına başlandı.


Bursa'nın dağ ilçelerinden Orhaneli, Büyükorhan, Keles ve Harmancık'ta köylüler imece usulü ile çilek hasadına başladı. Dağ ilçelerinin gelir kaynağı olan çilek, bul yılda fabrikalara toptan olarak veriliyor. Yılda 25 kere toplanan çileğin şu anda kilosunun 5 liradan toptancıya verildiğini belirten İbrahim Garip, bu yılda geçen seneki gibi bereketli geçecek bir sezon yaşadıklarını söyledi. Garip, "Köylülerimizle beraber imece usulü bir gün bizim çilek tarlamızda, bir gün diğer komşumuzun çilek tarlalarında ürettiklerimiz ürünleri topluyoruz. Birde yedi veren çilek çeşidimiz var. Bu çilek de mayıs ayında toplanmaya başlayıp hemen hemen kasım ayına kırağılar düşene kadar defalarca toplanıp satılıyor. Alıcı ve nakliyeciler tarafından Fabrikalara ulaştırılan ürünler dondurma, şurup, reçel ve daha bir çok alanda işlenerek tüketicilere ulaşıyor" dedi.


Dağ ilçelerinde çileğin bu çeşidi yaklaşık 1 ay daha hasat süresi devam edecek. Toptan alım fiyatlarının artacağı beklenirken, yedi veren çeşidi ise Ekim Kasım aylarına kadar hasat vermesinin beklendiği ifade edildi. - BURSA

Harmancık, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 09:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dağ çileğinin hasadına başlandı - Son Dakika Ekonomi

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