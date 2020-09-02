Dağ'dan Soyer'e, 'Demokrasiyi enstrüman olarak kullanan bir zihniyet' - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in cumhuriyetin demokrasiyle taçlandırılması gerektiği söylemine karşılık, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmaktan bahsediyor ama temsil ettiği zihniyet demokrasiyi yalnızca kendi tahakkümlerini kurmak için enstrüman olarak kullanan bir zihniyettir" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanlığı'nca 'Barış, demokrasi ve insan hakları buluşması' temasıyla düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda konuşma yapan Tunç Soyer, "1923'ten 2023'e geçerken biz Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmaktan bahsediyoruz. Demokrasinin avuçlarımızdan kayıp gittiği, değerlerinin, erdemlerinin giderek yok olduğunu ve giderek başka bir rejime doğru evrildiğimizi görüyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ise, Soyer'in bu ifadeleri üzerine, AK Parti'nin iktidara geldiği günden itibaren demokrasi, insan hakları ve özgürlükler konusunda çok önemli reformlar gerçekleştirdiğini belirterek, " Türkiye , her 10 yılda bir millet iradesinin darbeyle hiçe sayıldığı bir yapıya sahipti. Bu darbelerin karlı çıkan tarafı ise kendisini rejimin ve devletin sahibi olarak gören CHP olmuştur. AK Parti iktidara geldiğinden bu yana gerçekleştirdiği reformlarla daha şeffaf ve hesap verebilir bir sivil siyaseti inşa etmiştir. AK Parti, vesayet kurumlarının ve darbelerin sindirmeye çalıştığı sivil siyaseti, dolayısıyla da millet iradesini edilgen değil, etken bir noktaya taşımıştır. Bu durumlar çok açık ve net bir şekilde ortadayken; bugün, Cumhuriyet'i demokrasiyle taçlandırma söylemi, popülizm ve samimiyetsizlikten öte bir yaklaşım değildir" diye konuştu.ÖRNEKLERLE ELEŞTİRDİ

Muhalefetin insan hakları, basın özgürlüğü ve demokrasi gibi hususlardan bahsettiğini fakat eylem noktasında bu çizginin değiştiğini vurgulayan Dağ, "İlk olarak; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Meclisi toplantısında kendisini eleştiren AK Parti'li üyeleri 'Size demokrasi fazla' diyerek, toplantıdan atmakla tehdit etmiştir. Bu noktada ikinci vaka ise, CHP'nin İzmir İl Gençlik Kolları kongresinde hem iki taraf arasında bir kavga çıkmış hem de görevini ifa eden medya mensuplarına saldırılmıştır. Bundan daha üzücü olan başka bir mesele daha söz konusudur; CHP İl Örgütü'nden ve CHP'li belediyelerden bu olayın örtbas edilmesi için, medya kuruluşlarına psikolojik baskı uygulanmış ve verilen reklamların kesilmesi tehdidinde bulunulmuştur. Burada hür irade, demokrasi kültürü ve basın özgürlüğü kavramlarının eylem noktasında hiçe sayıldığı ortadadır. Sadece bu örnekler bile göstermektedir ki söylemler ve eylemler örtüşmemektedir. CHP için demokrasi; yalnızca kendi tahakkümlerini kurmak için kullandıkları bir enstrümandır" dedi.