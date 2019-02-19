Dağ-Der de Doğan Güven Tâzeledi
1 saat önce
Dağ-Der Mudanya Şubesi Başkanı İsa Doğan güven tazeledi.
Dağ-Der Mudanya
Şubesi Başkanı İsa Doğan güven tazeledi.
Dağ-Der'in 10. genel kurulu hafta sonu yapıldı. 270 üyesi bulunan Dağ-Der'in genel kurulunun divan başkanlığını Genel Başkan Ali kaya yaptı. Tek liste ve açık oylama ile yapılan seçimde Şue Başkanıİsa Doğan'ın listesi yeniden seçildi. Yönetim şu isimlerden oluştu:
İsa Doğan, Ünal Baykara, Hüseyin Aslan
, Emin Özer
, Erol Gülenç, Hasan Basri
Günbay, Mehmet Esen
, Nilgün Ardıç Kayaalp, Emin Durdu, Serdal Aydoğan
, Ahmet Özay, Orhan Aybay, Ayşe Türkeş
, Şahgin Tosun, Ayfer Yılmaz
, İdris Ardıç. - BURSA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:13 Kaynak: İHA
Memurlar, Toplu Sözleşme Görüşmeleri İçin Taleplerini Belirledi
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Hakkında 2 Ayrı Suçtan Soruşturma Başlatıldı
Son Dakika! 81 İle Genelge Gönderildi! Riskli Alanların 3 Ay İçinde Bakanlığa Bildirilmesi Gerekiyor
Dehşete Düşüren Olay! Gözü Dönmüş Zanlı, Ağabeyinin Gelinini Öldürüp Kaçtı