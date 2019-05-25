Dağ eteğinde kitap okuma etkinliği

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Armutdüzü Ortaokulu Müdür Vekili Bayram Büberi, öğrencilerini okula yakın bir dağa çıkararak kitap okuma etkinliği düzenledi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Armutdüzü Ortaokulu Müdür Vekili Bayram Büberi, öğrencilerini okula yakın bir dağa çıkararak kitap okuma etkinliği düzenledi.



Hakkari'ye 43, Yüksekova ilçesine 55 kilometre uzaklıkta bulunan Armutdüzü köyünün Armutdüzü Ortaokulu Müdür Vekili Bayram Büberi öğrencileri okula yakın bir dağa çıkarıp kitap okuma etkinliği düzenledi. Mersinli öğretmen Bayram Büberi bölgeye atanmasıyla köy halkının gönlünde yer edindi. Köy okulunu etkinliklerle buluşturan Büberi, hem öğrencilerin hem de köy halkının sevgisini kazandı. Müdür Vekili Büberi, bu kez öğrencilerini park veya şehrin başka yeşil alanı değil de, köyün güzellikleri olan dağlarına çıkarıp doğayla iç içe ve doğal ortamda kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi. Amaç daha çok, sosyal fırsatların az olduğu bir ortamı, köy gibi bir yerde güzellikle içerisi bol olan doğal güzelliklerle beraber, öğrencilerin yaz boyu sıkılmaması için, kitap okuma etkinliğini doğayla birleştirdiler.



Etkinliği düzenleyen Bayram Büberi; 2015 yılında Armutdüzü Otaokuluna Türkçe öğretmeni olarak atandım. Okulumuz merkeze uzak olduğu için okulda görev yapan hiç kadrolu öğretmen yoktu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürü olarak görevlendirildim. 2015 yılından bu yana okulumuzda birçok yenilik yaptım. 4,5 yıldır bu kurumda müdür vekili olarak görev yapıyorum. Kurumu fiziki olarak elverişli hale getirdim. En son olarak öğrencilerimizin sıkılmaması için köyün dağ eteklerinde, köyün manzarasına karşı kitap etkinliğini düzenledim. Malum sosyal faaliyetlerin kısıtlı olduğu için bizde kendi çabalarımızla öğrencilerimize güzel şeyler yaşatıyoruz. Umut ediyoruz bu öğrencilerin tüm hayatları güzel geçer" diye konuştu. - HAKKARİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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