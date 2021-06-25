MERSİN DAĞ EVİNDE ÖLÜ BULUNAN ÇİFT, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

MERSİN'in Gülnar ilçesinde dağ evinde ölü bulunan Kader Tüzün (33) ve eşi Ahmet Ali Tüzün (35) toprağa verildi.Olay, dün ilçeye bağlı Köseçobanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallenin kırsal bölgesinde hayvan otlatan bir kişi, Ahmet Ali Tüzün'e ait koyunların başıboş olarak dolaştığını gördü. Havanların başıboş dolaştığını haber vermek için dağ evine giden mahalle sakini, Ahmet Ali Tüzün'ün av tüfeğiyle başından vurularak ölmüş, eşi Kader Tüzün'ün ise tavana bağlanan iple asılı halde cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir çocukları olduğu öğrenilen çiftçin cenazesi, jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Olay yerinde bir adet av tüfeği bulan ekipler, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.Otopsi işlemleri tamamlanan çiftin cenazeleri, yakınları tarafından alınarak Gülnar ilçesine götürüldü. Ahmet Ali Tüzün Alanboğaz Mahallesi'de, eşi Kader Tüzün ise Kuskan Mahallesi'nde toprağa verildi.