Son Dakika Haberleri: Dağ Evine Gelen Tilkileri Elleriyle Besliyor

Dağ Evine Gelen Tilkileri Elleriyle Besliyor

46 dakika önce

Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Görevlisi Fikri Özkan, hafta sonlarını geçirdiği dağ evine gelen tilkilerin karınlarını elleriyle doyuruyor.

Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Görevlisi Fikri Özkan, hafta sonlarını geçirdiği dağ evine gelen tilkilerin karınlarını elleriyle doyuruyor.

Özkan, yaklaşık bir yıldır hafta sonları ve boş zamanlarını Atabarı Kayak Merkezi'ndeki Atabarı Spor Kulübü'ne ait dağ evinde geçirmeyi tercih ediyor.

Özellikle akşam saatlerinde dağ evine kadar gelen tilki ile yavrusunu besleyen Fikri Özkan, bu durumu cep telefonunun kamerasıyla kayıt altına aldı.

Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Raziye" ismini verdiği tilki ile yavrusu olduğunu düşündüğü "Kardelen"in yaklaşık bir yıldır zaman zaman konakladığı dağ evine geldiğini söyledi.

Gelecekleri akşamları tahmin ettiğini ifade ederek, dağ evinin kapısını açık tutuğunu anlatan Fikri Özkan, "Kapıyı açık bulunca içeri giriyor. Yiyeceklerimi onunla paylaşıyorum. Karnını doyurunca gidiyor. Bazen çift geliyorlar, bazen tek. Artık arkadaş olduk, muhabbet bile ediyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:52 Kaynak: AA
Kayak Merkezi, Artvin, Güncel
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