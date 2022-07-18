Erdem Karapınar, Adana 'nın Karaisalı ilçesindeki dağ gezisi sırasında rahatsızlandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Karapınar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karapınar'ın, gezi sırasında kalp krizi geçirdiği belirtildi. Karapınar'ın ani ölümü, dağcılık ve doğa kulüplerinde büyük üzüntüye neden oldu. Erdem Karapınar'ın, en son doğum gününü, arkadaşlarıyla 3 bin 524 metre yükseklikteki Medetsiz Dağı eteklerinde kutladığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Kalp Krizi, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Dağ gezisinde kalp krizi geçirip, öldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.