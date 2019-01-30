Dağ: "Gizli Kapaklı İş Yapanlar, 31 Mart'ta Gerekli Cezayı Milletten Yiyecek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yerel seçim öncesinde şeffaf olmayan birtakım ittifak görüşmelerinin olduğunu belirterek, "Kamera önünde değil, kapalı kapılar ardındaki bu görüşmelerin herhalde meyvesini şu anda Millet İttifakı beraber, CHP, İYİ Parti, HDP birlikte yemeye başladılar...

HALİL ŞAHİN - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yerel seçim öncesinde şeffaf olmayan birtakım ittifak görüşmelerinin olduğunu belirterek, "Kamera önünde değil, kapalı kapılar ardındaki bu görüşmelerin herhalde meyvesini şu anda Millet İttifakı beraber, CHP, İYİ Parti, HDP birlikte yemeye başladılar ama bu durum, bu şekilde gizli kapaklı, arkadan dolaşarak yapılan ittifak, seçimlerde bir meyve yemeye imkan verecek mi onu o gün göreceğiz." dedi.



Dağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şeffaf, açık ittifak görüşmelerinin yanında bazı siyasi partiler arasında şeffaf olmayan birtakım ittifak görüşmelerinin de olduğunu uzun zamandır ifade ettiklerine dikkati çekti.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP'li Ahmet Türk'ün bir otel odasında bir araya geldiklerinin ortaya çıktığına değinen Dağ, "Kamera önünde değil, kapalı kapılar ardındaki bu görüşmelerin herhalde meyvesini şu anda Millet İttifakı beraber, CHP, İYİ Parti, HDP birlikte yemeye başladılar ama bu durum, bu şekilde gizli kapaklı, arkadan dolaşarak yapılan ittifak, seçimlerde bir meyve yemeye imkan verecek mi onu o gün göreceğiz. Benim şahsi kanaatim bu tamamen milletimizin cezalandıracağı bir hareket olacaktır. Bugüne kadar millet bunu hep yapmıştır." ifadelerini kullandı.



Dağ, milletin gizli kapaklı birtakım işlemler yapanlara daha sonra cezasını verdiğini vurgulayarak, "Tarihimizde Güneş Motel olayları gibi olaylar vardır. O gün kısa vadede kazanır gibi görünenler, şu anda öyle de bir şey yok, daha sonrasında milletten tokadı yemişlerdir. 31 Mart'ta, bu tarzda gizli kapaklı iş yapanlar o gün gerekli cezayı milletten yiyecekler." diye konuştu.



-"CHP'yi HDP'lileştirme noktasında adımlar atıyorlar"



Hamza Dağ, İYİ Partili bir seçmenin HDP destekli ittifak adayına oy vereceğini düşünmediğini belirterek, şöyle devam etti:



"İYİ Partili biri, MHP'den İYİ Partiye geçmiş veya CHP'den milliyetçi duygularla İYİ Partiye geçmiş biri hatta CHP'nin kahir ekseriyeti, PKK'ya 'terör örgütü' diyemeyen bir partinin bulunmuş olduğu bir ittifaktan ve HDP'nin bu duruşundan ciddi bir şekilde rahatsız. CHP'nin HDP'lileşmesinden de rahatsız. Dar bir güruh, çok dar bir ekip, bu mezhepsel de değil, daha gençlik yıllarında aşırı sol örgütlerde çalışma yapmış, aşırı sol örgüt zihniyetiyle yetişmiş bir grup CHP'yi ele geçirmiş vaziyette. Bunlar, CHP'yi HDP'lileştirme noktasında adımlar atıyorlar. Sadece İYİ Partiye giden MHP'liler değil, İYİ Partiye giden, oy veren önceden CHP'ye oy vermişler de yine CHP içinde oy verenler de bu durumdan kesinlikle rahatsızlardır, rahatsız olacaklar."



CHP'li seçmenin seçimde vereceği kararın partilerinin gelecekte nasıl bir hareket içinde olacağını göstereceğini belirten Dağ, bu seçimde ya CHP'nin olumsuz gidişine bir cezalandırma olayına gireceklerini, bu sayede partinin değişip kendi kodlarına döneceğini ya da CHP Genel Merkezinin bu şekilde siyasete devam edeceğini söyledi.



"İyi bir ana muhalefete ihtiyacımız var"



Dağ, sadece İYİ Parti tabanında değil, CHP tabanında da ciddi bir rahatsızlık olduğundan emin olduğunu, bunu CHP teşkilatılarında çalışmış arkadaşlarıyla konuştuğunda da hissettiğini kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Hep seçim yaklaştığında ısrarla bizim gerginlik oluşturduğumuzu söyleyenler, kendileri gerginlik oluşturarak kendi yüzde 25'lik tabanlarını muhafaza ettiler ama bu seçimde bu ana kadar bunu başaramadılar. Biz bu seçimde yerel seçimin konuşulmasını istiyoruz. CHP kendi içini konuşsun, tartışsın. Bu ülkenin en önemli meselesi ana muhalefet meselesi. Bizim de iyi bir ana muhalefete ihtiyacımız var, ülke olarak da parti olarak da ama bu ana muhalefet olduğu sürece, sürekli gerginlik oluşturan, makul, mantıklı hiçbir gerekçe ortaya sunmayan bir ana muhalefet olduğu sürece hep bir sıkıntı içinde olacağımız kesindir. Cumhurbaşkanımız, Fazıl Say konserine gidiyor, CHP Grup Başkanvekili galibiyet ve mağlubiyet üzerine bir okuma yapıyor. Bunun bu ülkeye bir faydası yok. CHP'nin şu anki üst yönetimi zihniyeti tamamen bu."

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