Son dakika haberi... Bursa'nın dağ ilçelerindeki evsel atıklar kontrol altına alınıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Orhaneli ilçesine kazandırılan Güney Bölgesi Evsel Katı Atık Aktarma İstasyonu'nda çalışmalar tamamlanma aşamasına getirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bursa genelindeki 29 vahşi çöp depolama alanından 25'ini kapatan Büyükşehir Belediyesi, Orhaneli'de evsel katı atık sorununun çözümü için başlattığı çalışmalarda sona yaklaştı.

Evsel nitelikli katı atıkların sağlıklı bir şekilde düzenli depolama alanına taşınması amacıyla yaptırılan Güney Bölgesi Evsel Katı Atık Aktarma İstasyonu'nda inşaat tamamlandı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından alanda asfaltlama çalışmalarına başlandı. Tesislerin gelecek haftalarda kullanılmaya başlaması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir şehrin gelişmişliğinin önemli göstergelerinden bir tanesinin de atıkların sağlıklı bir şekilde bertarafı olduğunu belirtti.

Aktaş, Bursa ölçeğinde her gün yaklaşık 3 bin 500 ton evsel nitelikli katı atık oluştuğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Kişi başına günlük yaklaşık 1 kilogram atık oluşturduğumuz şehrimizde, ilçe belediyeleri tarafından toplanan atıklar düzenli depolama alanlarında bertaraf ediliyor. Batı bölgesindeki ilçelerimizin evsel atıklarının düzenli sahalara getirilmesi için Büyükşehir Belediyemiz tarafından Mustafakemalpaşa ilçesine 2016 yılında Batı Bölgesi Katı Atık Aktarma İstasyonu yapılmıştı. Dağ ilçelerimiz için planlanan Güney Bölgesi Evsel Katı Atık Aktarma İstasyonunu da kısa süre içinde hizmete açmış olacağız. Böylelikle dağ ilçelerindeki vahşi çöp depolama sahaları da rehabilite edilecek ve bu sorun tamamen ortadan kalkmış olacak. Keles ilçemizdeki aktarma istasyonun da tamamlanmasıyla ile dağ ilçelerimizin tamamında atık sorunu tarih olacak."