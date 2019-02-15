Dag'ın "Yakın Kırmızı Ötesi Astronomik Kamera" İhalesi Yapıldı

Erzurum'da 2012 yılında yapımına başlanan ve ülkenin 2023 vizyon projelerinden olan Doğu Anadolu Gözlemevi'nin "Yakın Kırmızı Ötesi (NIR) Astronomik Kamera" alım ihalesinin tamamlandığı bildirildi.

Erzurum'da 2012 yılında yapımına başlanan ve ülkenin 2023 vizyon projelerinden olan Doğu Anadolu Gözlemevi'nin "Yakın Kırmızı Ötesi (NIR) Astronomik Kamera" alım ihalesinin tamamlandığı bildirildi.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 3 bin 170 rakımlı Konaklı Karakaya Tepeleri'nde, Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) bünyesinde, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Atatürk Üniversitesi desteğiyle 2012 yılında yapımına başlanan ve ülkenin 2023 vizyon projelerinden olan Doğu Anadolu Gözlemevi'nin (DAG) tamamlanma çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor.



Projenin 2. aşaması olan "Odak Düzlemi Aygıtları ve Adaptif Optik Sistemi" (ODA) projesi kapsamında teleskop için planlanan odak düzlemi aygıtlarından "Yakın Kırmızı Ötesi (NIR) Astronomik Kamera" alım ihalesi tamamlandı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Cumhuriyet tarihinin en büyük temel bilim projesi olan DAG'da bir adımın daha atıldığını ifade etti.



DAG sayesinde Türkiye'nin uzay bilimleri konusunda ileri noktaya geleceğini vurgulayan Çomaklı, şunları kaydetti:



"Türkiye'nin en büyük çaplı ve ilk kırmızı ötesi teleskobuna sahip olacak gözlemevi ile ülkemiz sınırları içerisinden uzayın derinliklerini gözleme imkanımız olacak. DAG, sağlayacağı sayısız bilimsel katkının yanı sıra Erzurum'a bir 'gözlemevi şehri' unvanı da kazandıracak. DAG için yurt içinden ve yurt dışından birçok bilim insanı ve turist şehrimize gelecek. Dünyanın gözü bu teleskopta olacak. Erzurum'un zirvesine 4 metre çapıyla Avrupa'ya konuşlandırılmış en büyük teleskopu yerleştirmenin gururunu yaşıyoruz."

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