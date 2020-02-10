Dağ Kayağı Şampiyonası Erciyes'te yapıldı - Son Dakika
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Dağ Kayağı Şampiyonası Erciyes'te yapıldı

7 saat önce

TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından organize edilen Uluslararası Dağ Kayağı Şampiyonası Erciyes'te yapıldı.

Dağ Kayağı Şampiyonası Erciyes'te yapıldı, System.String[]

TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından organize edilen Uluslararası Dağ Kayağı Şampiyonası Erciyes'te yapıldı. Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı Tesisleri'nde yapılan şampiyona ile tesislerin Uluslararası Dağ Kayağı Federasyonu (ISMF) tarafından akredite edilmesi sağlanacak.

8 - 9 Şubat tarihinde Hacılar Kapı Tesisleri'nde yapılan ve Rize, Isparta, Erzurum, Erzincan ve Kayseri illerinden U21, U19 ve U18 kategorilerinden 37 sporcunun katıldığı şampiyonada yarışmacılar mücadele verdi. Uluslararası Dağ Kayağı Federasyonu'ndan bir temsilci ile Türkiye Dağcılık Federasyonu hakemleri tarafından izlenen yarışma sonucunda U21 erkekler kategorisinde Muhammed Furkan Polat, bayanlarda ise Yeliz Esen birinci oldu. U19 kategorisinde ise erkeklerde Halil Kömür, bayanlarda Melisa Yaren Dönmez birincilik kürsüsüne çıktı. U18 kategorisinde de erkeklerde Doğukan Kömür, bayanlarda Ceren Ziyalar birinci oldu.

2020 Uluslararası Dağ Kayağı Şampiyonasında ilk üçe giren sporculara ödüllerini veren Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, "Bu güzel faaliyetleri daha fazla yayıp halkımızın tabanına indirelim. Amatörlerde gelsinler, dağ kayağı yapsınlar. Erciyes'ten azami derecede istifade etsinler. Türkiye'den dağcılık ve kış sporlarına gönül veren spor ruhlu insanları Erciyes'te görmekten her zaman mutlu olacağız." dedi.

Hacılar denilince aklan ilk kayak ve dağcılık geldiğini ifade eden Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise, " Hacılar sporun her alanında olan bir ilçe, Hacılar Erciyespor ve HADAK kulüplerimiz çok ciddi işler yapıyor. Amacımız gençlerimize ülkemize sağlıklı nesillerin yetişmesini sağlamak. Sizin gibi değerli kardeşlerimizi de ilçemizde, ilimizde görmekten de ayrıca mutlu olduk. Biz sporun ve sporcunun her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. İnşallah dağ kayağında da ilimizi, ilçemizi duyurmaya gayretliyiz. " şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından sporculara ödülleri verilirken, Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sercan Erol Hacılar Belediyesi'nin yarışmaya katkısından dolayı Başkan Özdoğan'a plaket takdim etti.


- Kayseri
Türkiye Dağcılık Federasyonu, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:51 Kaynak: DHA
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