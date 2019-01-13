Son Dakika Haberleri: Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Sona Erdi

Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Sona Erdi

19 dakika önce

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında yer alan Zigana Dağı'nda Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Sona Erdi, System.String[]
Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında yer alan Zigana Dağı'nda Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Şampiyonada, 'Büyük Erkekler' kategorisinde Muhammet Furkan Polat 1'inci, Ali Osman 2'nci, Mustafa Eroğlu da 3'üncü, 'Büyük Kadınlar'da ise Yeliz Esen 1'inci, Cansel Taşçı 2'nci, Dilara Yılmaz 3'üncü olarak turnuvayı tamamladılar.

'Genç Erkekler A' kategorisinde, Emirhan Çimen 1'inci, Kürşat Emin Korkmaz 2'nci, Suat Uluç 3'üncülüğe ulaşırken, 'Genç Erkekler B' kategorisinde ise Vahit Arıklı 1'inci, Doğukan Kömür 2'inci, Ertuğrul Kağcı 3'üncülüğü elde etti.

Müsabakalarda 'Yıldız Erkekler' ve 'Yıldız Kadınlar'da da Emircan Akpınar, Ahmet Uçgun, Halil Kömür, Melisa Yaren Dönmez, Sultan Doğanay dereceye giren isimler oldu.

Yarışmalarda dereceye giren sporculara ödülleri Gümüşhane Vali Vekili Ali Arıkan, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Torul Kaymakamı Hasan Hüseyin Alpaslan, Kürtün Kaymakamı Ekrem Çeçen, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay ve Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar tarafından verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:47 Kaynak: DHA

Spor
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