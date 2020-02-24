Dağ kayağı Türkiye Şampiyonası Yıldızdağı'nda yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Dağ kayağı Türkiye Şampiyonası Yıldızdağı'nda yapılacak - Son Dakika Spor

Dağ kayağı Türkiye Şampiyonası Yıldızdağı'nda yapılacak

6 saat önce

Sivas Valiliği, İl Özel İdaresi, Türkiye Kayak Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde Sivas'ta "Dağ kayağı gençler-büyükler Türkiye Şampiyonası" yarışları yapılacak.

Dağ kayağı Türkiye Şampiyonası Yıldızdağı'nda yapılacak, System.String[]

Sivas Valiliği, İl Özel İdaresi, Türkiye Kayak Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde Sivas'ta "Dağ kayağı gençler-büyükler Türkiye Şampiyonası" yarışları yapılacak.


Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezinde 26 Şubat Çarşamba günü saat 11.00'da start alacak yarışlara çok sayıda erkek ve kız sporcu katılım sağlayacak. Yarışlar U16, U18, U20 ve +21 Senior kategorilerinde gerçekleştirilecek.


28 Şubat Cuma günü sona erecek olan kayak yarışlarında derece yapan takımlara kupa sporculara ise madalya takdim edilecek.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise, yapılacak olan kayak yarışlarına katılacak ekiplere ve sporculara başarılar diledi. - SİVAS

Türkiye Kayak Federasyonu, Türkiye, Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:45 Kaynak: İHA
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