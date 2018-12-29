Son Dakika Haberleri: Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Zigana'da Yapılacak

Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Zigana'da Yapılacak

36 dakika önce

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden birisine sahip olan Zigana Dağı tarihinde ilk kez Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Zigana'da Yapılacak, System.String[]
Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden birisine sahip olan Zigana Dağı tarihinde ilk kez Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun yıllık faaliyet programında yer alan Yıldızlar-Gençler-Büyükler Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası 12-13 Ocak 2019 tarihlerinde Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı'nda düzenlenecek.

Yarışmaya katılacak sporcuların kulüpleri aracılığı ile federasyonun http://www.tdf-dys.org/ adresindeki Dağcılık Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleriyle ilgili duyuru Türkiye Dağcılık Federasyonunun web sitesinde yayımlanırken, konuyla ilgili soruları cevaplandıran Gümüşhane Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsrafil Aslan, federasyondan gelen heyetin daha önce Zigana dağında parkur tespitini yaptığını söyledi.

Sporcuların 7 Ocak günü saat 23.00'a kadar yarışmaya müracaat etmeleri gerektiğini ifade eden Aslan, Federasyon Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar ve beraberindeki heyetin ise etkinliğin son detaylarını görüşmek üzere önümüzdeki hafta içerisinde Gümüşhane'ye geleceğini kaydetti.

Gümüşhane olarak Zigana Dağı gibi önemli bölgede dağ kayağına ilk kez ev sahipliği yapacakları için mutlu olduklarını dile getiren Aslan, yine federasyon tarafından Zigana dağında 8-12 Ocak tarihlerinde 5 gün süreli Dağ Kayağı Aday Hakem Yetiştirme Kursu düzenleneceğini de sözlerine ekledi. - GÜMÜŞHANE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:32 Kaynak: İHA

Gümüşhane, Türkiye, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rusya'dan Münbiç Açıklaması: Türkiye'nin Operasyonuna Suriye'nin Toprak Bütünlüğü Açısından Yaklaşıyoruz FIFA Kokartı Takacak Türk Hakemler Belli Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yılın Fotoğrafı Oylamasına Katıldı Hac Kura Sonuçları Açıklandı! İşte Milyonlarca İnsanın Merakla Beklediği Sonuçlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 10:08:26. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Zigana'da Yapılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]