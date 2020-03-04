Dağ kayağında Kayserili sporcular 3 madalya aldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Dağ kayağında Kayserili sporcular 3 madalya aldı - Son Dakika Spor

Dağ kayağında Kayserili sporcular 3 madalya aldı

6 saat önce

Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Kayserili sporcular 2 gümüş 1 bronz madalya kazandı.

Dağ kayağında Kayserili sporcular 3 madalya aldı, System.String[]

Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Kayserili sporcular 2 gümüş 1 bronz madalya kazandı.


Sivas Yıldız Dağı'nda yapılan müsabakalarda yarışan sporculardan Hatice Kuş U21 kategorisinde ikinci, U18 kategorisinde de Fatma Nur Onur ikinci, Fevziye Yiğit ise üçüncü oldu. Kayserili sporcular bu şampiyonada elde ettikleri derece ile Kayseri'de yapılacak olan Uluslararası Erciyes Dağ Kayağı Yarışmasında alacakları derece ile Milli Takıma kadrosuna girmeyi amaçlıyorlar. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalardan derecelerle dönen sporcuları tebrik ederek, katılacakları şampiyonalarda başarılar diledi. - KAYSERİ

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Türkiye, Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:33 Kaynak: İHA
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