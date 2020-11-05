Dağ keçileri "Gölge" ve "Bayram" yaban hayatı merkezinin maskotu oldu - Son Dakika

Erzurum ve Erzincan'da doğada bulunan, "Gölge" ve "Bayram" isimleri verilen dağ keçileri, koruma altına alındıkları Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde, biberonla bebek gibi besleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan ve Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan dağ keçisi yavrularının bakımı, Kars'taki Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde görevlilerce yapılıyor.

Özel odada bebek gibi bakılan "Gölge" ve "Bayram" adlı dağ keçileri, koruma altına alındıkları merkezde zıplayarak keyifli anlar yaşıyor.

Biberonu bırakma sürecine geçiş ile ilgili kaptan da yem verilen dağ keçileri, 24 saat gözetim altında tutuluyor.

Dağ keçilerini adeta anne şefkatiyle büyütmeye çalışan bakıcılar, zamanlarının büyük bir bölümünü dağ keçisi yavrularının bakımına ayırıyor.

Bayram'ı Mehmetçik buldu

Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Metin Öğün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dağ keçilerine uzun bir süredir baktıklarını söyledi.

Merkezdeki görevlilerin keçilere şefkatle baktıklarını anlatan Öğün, "Şu anda bakımları gayet iyi gidiyor, elle beslemelerini anne şefkatinde yapıyoruz. Dağ keçileri buranın maskotu oldu. Daha önce gelen keçiler büyük oluyordu, kayadan düşme, yaralanma şeklinde vakalar geliyordu. Gölge ve Bayram yavru şeklinde geldikleri için anne şefkatinde bakımları yapılıyor." dedi.

Dağ keçilerinin bakımını yapan veteriner hekimlerden Derya Deli ise Bayram'ın, Mehmetçik tarafından Erzincan'da bayram zamanı doğada bulunduğunu, adının bu nedenle Bayram konulduğunu anlattı.

Deli, Bayram'ın merkeze geldiğinde çok küçük olduğunu dile getirerek, "Bayram, Erzincan'dan geldiğinde tahmini 15-20 günlüktü, göbek bağı duruyordu. İlk bulunduğunda ona askerler bakmıştı, daha sonra bizle iletişim kurulduktan sonra Erzurum Horasan'dan bu dağ keçisi yavrusunu teslim alıp 6-7 ay biberonla besledik. Şimdi Bayram'ın beslemesini ot, gündelik olarak verdiğimiz arpa ve buğdayla yapıyoruz." diye konuştu.

"Küçük dağ keçilerini biberonla besliyoruz"

Dağ keçilerini şefkatle büyüttüklerini anlatan Deli, "Dağ keçilerine, özverili şekilde, bir bebek ya da çocuk gibi bakıyoruz. Onlarla vakit geçirmek keyif verici. Bendeki hayvan sevgisi çok ayrı, her hayvana ayrı bir şefkatle merhametle yaklaşıyorum. Buraya gelen hayvanlara evladımız gibi bakıyoruz. Küçük dağ keçilerini biberonla besliyoruz. Bayram 5-6 aylık oldu, süt öğününü eskiye göre düşürdük, ot ve yem yiyebiliyor." ifadelerini kullandı.

Veteriner hekim Timuçin Çağdaş Koç da Gölge'nin, Erzurum'da vatandaşlarca bulunduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Buraya geldiğinde daha göbek bağı düşmemişti, çok küçüktü, ilk geldiğinde anne sütüne yakın süt ayarlamaya çalıştık. Günde 4 öğün sütle besliyorduk, artık büyüdü, yem veriyoruz. Şu anda durumu gayet iyi. Gölge sürekli peşimizde, ilk geldiğinde nereye gitsek gölgemiz gibi bizimle gelirdi, çok küçüktü, bizi ebeveyn sanıyordu."