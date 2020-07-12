Dağ keçileri kurtuldu - Son Dakika

Dağ keçileri kurtuldu

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün, Tunceli'deki dağ keçilerinin avlanması için açılacak ihalenin iptal edildiğini açıklaması, Munzur Koruma Kurulu tarafından memnuniyetle karşılandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün, Tunceli'deki dağ keçilerinin avlanması için açılacak ihalenin iptal edildiğini açıklaması, Munzur Koruma Kurulu tarafından memnuniyetle karşılandı.Tarım ve Orman Bakanlığının Tunceli'de kutsal sayılan dağ keçilerini avlatmak için açacağı ihalenin gelen tepkiler üzerine iptal edilmesi, Munzur Koruma Kurulu tarafından memnuniyetle karşılandı.

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Yapılan açıklamada, "Dersim halkı ve Dersim'in dostları bir kez daha toprağını kültürüne inancına sahip çıkmamak için bir arada durdu ve yakın bir tehlikenin ortadan kalkmasını sağladı. İhalenin iptali bizim için büyük mutluluk" denildi. Ancak açıklamada, Türkiye genelinde "hala 767 dağ keçisinin ölüm fermanının ihalede durduğu, sadece Dersim'deki ihalenin iptalinin" yetmeyeceği vurgulanarak, "Av Cinayettir. Cinayetin ihalesi olmaz" ifadesi kullanıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında, 13 Temmuz'da yapılması planlanan ihalenin iptal edildiği, hazırlanacak rapor sonucuna göre hareket edeceği belirtildi.

Açıklamada, "bilimsel yönden envateri yapılmış olan yaban keçileri popülasyonu içerisinde bulunan yaşlı erkek bireylerin bir kısmının avına avcılık kapsamında" izin verildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Tunceli'de bilimsel metotlarla envanteri yapılan ve 13.07.2020 tarihinde 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde ihalesi yapılması hedeflenen yaban keçisi ihalesine yönelik sosyal, inanç, kaçak avcılık, yaban keçisi popülasyonu ve güvenlik açısından yerinde inceleme yapılarak bir rapor hazırlanması uygun görülmüştür." DW/JD,BÜ

(c)

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Tunceli, Dersim, Munzur, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 16:39 

Son Dakika Yaşam Dağ keçileri kurtuldu - Son Dakika
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