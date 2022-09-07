Dağ keçileri mezarlığı mesken tuttu
TUNCELİ - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bulunan dağ keçileri, mezarlığı mesken tuttu. Aralıklarla mezarlığa gelen ve otlanan keçiler, vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan dağ keçileri ilçe merkezinde mahalle içinde bulunan mezarlığını mesken tuttu. Aralıklarla sürü halinde mezarlığa inen ve otlanan dağ keçileri, bir vatandaş tarafında görüntülendi.
Uzun bir süre otlanan dağ keçileri ardından dağlık alana giderek gözden kayboldu.
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