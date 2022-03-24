Dağ keçileri sürü halinde görüntülendi - Son Dakika
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Dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

24.03.2022 11:54

Dağ keçileri sürü halinde görüntülendi Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Golan Köyü'nde sürü halinde dağ keçileri görülürken o anlar bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

Dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Golan Köyü'nde sürü halinde dağ keçileri görülürken o anlar bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Golan Köyü mevkiinde dağ keçileri görüldü. O anlar ise yöre sakinlerinin cep telefonuna saniye saniye yansıdı. Karla kaplı arazide bir süre gezen sürü halindeki dağ keçileri daha sonra gözden kayboldu.

Dağ keçileri sürü halinde görüntülendi
Dağ keçileri sürü halinde görüntülendi
Dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

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Kaynak: İHA

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