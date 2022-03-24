Dağ keçileri sürü halinde görüntülendi - Son Dakika

Dağ keçileri sürü halinde görüntülendi
ELAZIĞ - Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Golan Köyü'nde sürü halinde dağ keçileri görülürken o anlar bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Golan Köyü mevkiinde dağ keçileri görüldü. O anlar ise yöre sakinlerinin cep telefonuna saniye saniye yansıdı. Karla kaplı arazide bir süre gezen sürü halindeki dağ keçileri daha sonra gözden kayboldu.
Kaynak: İHA
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