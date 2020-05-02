Dağ keçileri yavrularıyla görüntülendi - Son Dakika

Antalya'nın Akseki ilçesinde, nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan dağ keçileri yavrularıyla görüntülendi.

Akseki Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği, nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanların korunması için yürüttüğü çalışmalara devam ediyor.

Ekipler, bu kapsamda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında araç ve insan yoğunlunun azaldığı alanlarda dağ keçilerinin görülmesi üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Objektiflere, yavrularıyla rahatça dolaşan dağ keçileri yansıdı. Bir süre toplu halde görünen yaban keçileri, daha sonra alandan uzaklaştı.