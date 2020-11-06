Dağ keçileri yoldan geçen sürücülerin ilgi odağı oldu - Son Dakika

Dağ keçileri yoldan geçen sürücülerin ilgi odağı oldu
06.11.2020 09:57
Dağ keçileri yoldan geçen sürücülerin ilgi odağı oldu Erzurum'un Olur ilçesinde sarp kayalar üzerindeki dağ keçileri yoldan geçen vatandaşların ilgi odağı oldu.
Dağ keçileri yoldan geçen sürücülerin ilgi odağı oldu
ERZURUM - Erzurum'un Olur ilçesinde sarp kayalar üzerindeki dağ keçileri yoldan geçen vatandaşların ilgi odağı oldu.
Erzurum'un Olur ilçesinde kayalıklar üzerindeki yabani dağ keçileri görüntülendi. Yoldan geçerken keçileri gören vatandaşlar keçileri bir süre izlediler. Sarp kayalarda süzülerek gezen keçiler daha sonra gözden kayboldu.
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