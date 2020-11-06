Dağ keçileri yoldan geçen sürücülerin ilgi odağı oldu - Son Dakika

Dağ keçileri yoldan geçen sürücülerin ilgi odağı oldu

ERZURUM - Erzurum'un Olur ilçesinde sarp kayalar üzerindeki dağ keçileri yoldan geçen vatandaşların ilgi odağı oldu.

Erzurum'un Olur ilçesinde kayalıklar üzerindeki yabani dağ keçileri görüntülendi. Yoldan geçerken keçileri gören vatandaşlar keçileri bir süre izlediler. Sarp kayalarda süzülerek gezen keçiler daha sonra gözden kayboldu.