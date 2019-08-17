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Dağ keçilerini koruma nöbeti

54 dakika önce

Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, av koruma faaliyetleri kapsamında Şeytan Dağları'nda yaşayan yaban keçileri ile çengel boynuzlu dağ keçilerinin avlanmasını önlemek amacıyla 24 saat esaslı nöbet tutuyor.

Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, av koruma faaliyetleri kapsamında Şeytan Dağları'nda yaşayan yaban keçileri ile çengel boynuzlu dağ keçilerinin avlanmasını önlemek amacıyla 24 saat esaslı nöbet tutuyor.
Kiğı ile Yedisu ilçeleri arasında bulunan Şeytan Dağları'nda yaşayan yaban keçileri ile çengel boynuzlu dağ keçileri, son günlerde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı Özlüce Baraj Gölü kıyısına inerek su ihtiyacını giderdiğini gören vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.
Ekipler, hayvanların avlanmaması için hem baraj gölü çevresinde hem de Şeytan Dağları'nda 24 saat nöbet tutarak dürbünlerle gözetim yapıyor.
Yaban keçileri ile çengel boynuzlu dağ keçilerinin korunmasına ilişkin çalışmaların süreceği öğrenildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar, Bingöl, Yaban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 09:09 Kaynak: AA
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