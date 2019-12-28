Dağ keçisi ve tavşan avına 30 bin lira ceza - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dağ keçisi ve tavşan avına 30 bin lira ceza - Son Dakika

Dağ keçisi ve tavşan avına 30 bin lira ceza

6 saat önce

Tunceli'de kaçak dağ keçisi ve tavşan avı yapan 3 kişiye 30 bin lira para cezası kesildi.

Dağ keçisi ve tavşan avına 30 bin lira ceza, System.String[]

Tunceli'de kaçak dağ keçisi ve tavşan avı yapan 3 kişiye 30 bin lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri, rutin kontrol ve koruma faaliyetleri kapsamında Nazımiye ilçesi Büyükyurt köyü Dokuzkaya mevkisinde çalışma yaptı. Ekipler bu sırada kaçak şekilde avladıkları bir dağ keçisi ile iki tavşanın etlerini ayıklayan 3 şahsı tespit etti. Doğa koruma ekiplerini gören şahıslar, Pülümür Çayı'na geçerek ormanlık alana kaçtı. Bunun üzerine durum jandarmaya bildirilerek destek istendi. Bölgeye sevk edilen Nazımiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 3 şahsı da yakaladı. Şahıslara Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından toplam 30 bin lira para cezası kesildi.

(Ercan Topaç/İHA)

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 07:40 Kaynak: İHA
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