Dağ keçisini organize şekilde vuran 3 şahsa 83 bin TL ceza - Son Dakika

Dağ keçisini organize şekilde vuran 3 şahsa 83 bin TL ceza

16.12.2020 10:37

Dağ keçisini organize şekilde vuran 3 şahsa 83 bin TL ceza Tunceli'de koruma altındaki dağ keçisini avlayan 3 şahıs yöre sakinlerinin ihbarı, ekiplerin çalışması ile yakalanıp 83 bin 331 TL ceza kesildi.

Dağ keçisini organize şekilde vuran 3 şahsa 83 bin TL ceza

TUNCELİ - Tunceli'de koruma altındaki dağ keçisini avlayan 3 şahıs yöre sakinlerinin ihbarı, ekiplerin çalışması ile yakalanıp 83 bin 331 TL ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Pülümür İlçesi'ne bağlı Süleyman Uşağı Köyü'ne Erzincan'dan birden fazla araçla gelen şahıslar, koruma altında bulunan dağ keçilerinden birini vurdu. Köylülerin durumu fark etmesi üzerine avcılar, keçiyi bırakarak kaçtı. Haber verilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri, kaçan 3 şahsı kısa sürede yakaladı. Jandarmada tarafından ifadeleri alınan ve Erzincan'dan geldikleri belirlenen 3 kişiye tazminat bedeli olarak 27 bin 777 TL'den 83 bin 331 TL ceza kesildi. Ayrıca, şahıslara tazminat bedelinin yanı sıra idari para cezası da uygulanacağı bildirildi.

Öte yandan şahısların keçi avına farklı araçlarla gelip organize şekilde avlanma yaptıkları ileri sürüldü.

(ET-HİV-AŞ-Y)

Dağ keçisini organize şekilde vuran 3 şahsa 83 bin TL ceza
Dağ keçisini organize şekilde vuran 3 şahsa 83 bin TL ceza
Dağ keçisini organize şekilde vuran 3 şahsa 83 bin TL ceza
Dağ keçisini organize şekilde vuran 3 şahsa 83 bin TL ceza

Erzincan, Organize, Pülümür, Tunceli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dağ keçisini organize şekilde vuran 3 şahsa 83 bin TL ceza - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Yılbaşına günler kala Bursa'da sahte alkolden zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti 2021 yılı için doğal gaz bağlantı ve hizmet bedelleri belli oldu 'Erkek meselesi' yüzünden saç saça baş başa girdiler! O anlar kamerada Erdoğan müjdeyi vermişti! Esnaf destek paketinin ayrıntıları netleşiyor, başvurular e-Devlet'ten yapılacak Uçaklarda kabin bagajı yasağı yarından itibaren kalkıyor Son Dakika! Koronavirüs geçiren vatandaşların kontrolü için 24 ilde "Korona Takip Merkezleri" faaliyete geçiyor MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi "Mezarlıkta kalıyorum, devlete kurban olayım" dedi, polisler ceza kesmedi
4 golle Bursaspor'a turu getiren Batuhan Kör: Hedefim önce milli takım sonra da Avrupa 4 golle Bursaspor'a turu getiren Batuhan Kör: Hedefim önce milli takım sonra da Avrupa         
10:24
Son Dakika! Financial Times, koronavirüs aşısını bulan Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi 'Yılın Kişisi' seçti Son Dakika! Financial Times, koronavirüs aşısını bulan Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi 'Yılın Kişisi' seçti         
10:03
Fenerbahçe Henry Onyekuru için girişimlere başladı Fenerbahçe Henry Onyekuru için girişimlere başladı         
09:56
Oyuncu Aslı Tandoğan ve ailesi, cenaze töreninde koronavirüse yakalandı Oyuncu Aslı Tandoğan ve ailesi, cenaze töreninde koronavirüse yakalandı         
09:40
Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor         
09:26
Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik         
09:07
Salgında zeytin yaprağına rağbet arttı: Virüse karşı etkili oluyor Salgında zeytin yaprağına rağbet arttı: Virüse karşı etkili oluyor         
08:10
Resmi nikahlı eşiyle yaşadığı evde, dini nikahlı eşi tarafından öldürüldü Resmi nikahlı eşiyle yaşadığı evde, dini nikahlı eşi tarafından öldürüldü         
05:41
Kısıtlamaya uymayan genç polise yakalandı, bir de dalga geçti: Zeki Müren de izleyecek mi? Kısıtlamaya uymayan genç polise yakalandı, bir de dalga geçti: Zeki Müren de izleyecek mi?         
22:28
Çukur dizisinin kadrosuna Begüm Akkaya dahil oldu Çukur dizisinin kadrosuna Begüm Akkaya dahil oldu         
20:24
Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı         
20:03
Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi         
19:47
ATV'nin iddialı dizisi Maria ile Mustafa final yapıyor ATV'nin iddialı dizisi Maria ile Mustafa final yapıyor         
19:44
Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten şaşırtan itiraf: Ağaçlarla konuşuyorum Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten şaşırtan itiraf: Ağaçlarla konuşuyorum         
17:40
Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı         
16:29
60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış 60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış         
15:57
12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş 12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş         
15:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 10:42:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dağ keçisini organize şekilde vuran 3 şahsa 83 bin TL ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei