Dağ Kentten Tarihi Kente Kültürel Yolculuk
30 dakika önce
Hakkari'nin Yüksekova Mili Eğitim Müdürlüğünün SODES projesi adı altında "Dağ kentten tarihi kente kültürel yolculuk" gerçekleşti.
Hakkari
'nin Yüksekova
Mili Eğitim Müdürlüğünün SODES projesi adı altında "Dağ kentten tarihi kente kültürel yolculuk" gerçekleşti.
Yüksekova Mili Eğitim Müdürlüğünün SODES projesi adı altında "Dağ kentten tarihi kente kültürel yolculuk" kapsamında sanat, spor ve kültür içerikli projede geçen ay Yüksekova'dan 32 öğrenci Çanakkale
ve İstanbul
'a 5 gün süren bir ziyarette bulundular. Dağ kentten tarihi kente kültürel yolculuk ziyaret kapsamında, öğrencilere 7 okulun okul takımlarına 70 sporcu öğrenciye eşofman takımı ve formalar dağıtıldı. Öte yandan da düzenlenen resim ve ebru sanatı malzemelerinin dağıtımı önümüzdeki tarihlerde yapılacak. - HAKKARİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:19 Kaynak: İHA
Ücretli Öğretmenler Kendilerine Verilen Sözlerin Tutulmasını Bekliyor
Cübbeli Ahmet Hoca'ya "Soysuz İt" Diyen Oyuncu Orhan Aydın, Para Cezasına Çarptırıldı
Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
Cristiano Ronaldo ve Xabi Alonso Vergi Kaçırmaktan Yargılanacak!