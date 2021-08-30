Dağ koşusundaki ilk yarışında dereceye giren Yunus Emre Akkuş, dünya şampiyonasına hazırlanıyor

İlk kez katıldığı Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası'nda 3'üncülüğü elde ederek milli takıma seçilen 22 yaşındaki atlet Yunus Emre Akkuş, kasımda Tayland'da düzenlenecek Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yunus Emre Akkuş, geçen hafta Trabzon'da yapılan ve branş olarak ilk kez katıldığı Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası'nda elde ettiği derecenin ardından 11-14 Kasım'da Tayland'da düzenlenecek dünya şampiyonası hazırlıklarını Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürdürüyor.

Antrenörünün uyguladığı program doğrultusunda çalışmalarına devam eden Yunus Emre, dünya şampiyonasında da iyi bir derece elde etmeyi hedefliyor.

Milli atlet, AA muhabirine, Trabzon'da düzenlenen şampiyonaya hazırlık yapmadan katıldığını belirterek, buna rağmen derece elde etmenin gururunu yaşadığını söyledi.

İlk defa dağ yarışı branşında koştuğunu anlatan Yunus Emre, "İlk defa katıldığım yarışta Türkiye 3'üncüsü olarak yurt dışına gitmeye hak kazandım. Tayland'da düzenlenecek dünya şampiyonasında, ülkemi, bayrağımı temsil edeceğim için çok gurur duyuyorum." dedi.

Dünya şampiyonasına farklı tekniklerle hazırlanacağını belirten Yunus Emre Akkuş, şöyle konuştu:

"Şu an hazırlık dönemindeyim. Önümde de birkaç yarış var. Bu yarışları da göz önüne alarak Tayland'da gerçekleşecek olan yarışa farklı bir şekilde hazırlanacağım. Antrenörümün uyguladığı antrenmanlarla dünya şampiyonasına güzel bir şekilde hazırlanıyorum. Farklı antrenman şekilleri olacak. Dağ koşusu farklı bir koşu. Ne piste benziyor ne de farklı bir yarışa benziyor. O nedenle farklı antrenmanlar olacak. Aslında Trabzon'daki yarışta da milli takıma gireceğimi fazla beklemiyordum ama yurt dışında derece yaparsam bu çok büyük bir sürpriz olabilir. Çünkü çalışarak yapılmayacak, kazanılmayacak bir şey yok. Bunun da üstesinden geleceğiz inşallah."

"Hedefim 2024 Olimpiyatları"

Geçmişte katıldığı koşular hakkında bilgi veren Yunus Emre, şunları kaydetti:

"2016'da 2 bin metre engelde ISF yarışmasında dünya 3'üncüsü oldum. Balkan 5'inciliğim, Balkan takım 4'üncülüğüm var. Portekiz'de düzenlenen Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda takım halinde 3'üncü olduk. Birçok Türkiye şampiyonluklarım var. Türkiye için de çoğu Avrupa barajlarını geçmişliğim var. 2020 Olimpiyatları'nı çok istiyordum ama olmadı maalesef. Hedefim şu an kesinlikle 2024 Olimpiyatları. Atletizm engelli yarışlarında olimpiyatlarda yer almak istiyorum. O noktada çok kararlı ve eminim."