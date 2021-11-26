Dağ mantarı zehirledi - Son Dakika

Manisa 'nın Şehzadeler ilçesinde dağ mantarı toplayan ve yedikten sonra fenalaşan kadın hastaneye kaldırıldı. Kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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