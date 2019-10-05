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Dağ meyvesi alıç tezgahlarda yerini almaya başladı

1 saat önce

İhsangazi ilçesinde köylüler tarafından toplanan dağ meyvesi alıç, tezgahlarda yerini almaya başladı.

Dağ meyvesi alıç tezgahlarda yerini almaya başladı, System.String[]

İhsangazi ilçesinde köylüler tarafından toplanan dağ meyvesi alıç, tezgahlarda yerini almaya başladı.

İhsangazi ilçesinin ormanlık alanlarında ve vadi kenarlarında yetişen alıç, İnebolu pazarında satışa sunuldu.

Satıcı Sadık Kömeçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dağlardan topladığı alıçları tek tek ipe dizerek bağını 5 liradan satışa sunduğunu söyledi.

Bu yıl alıç meyvesinin bol olduğunu belirten Kömeçoğlu, "Alıç dağlarda o kadar çok ki, vakti zamanı olan vatandaşlar dağlara çıkarak bu meyveyi topluyor ve aile bütçesine ek gelir sağlıyor." dedi.

Alıçın yıllardır sevilerek tüketildiğini vurgulayan Kömeçoğlu, "Büyüklerimiz alıç meyvesini her derde deva olduğunu söylerlerdi. Astım, bronşit, kalp, şeker, kolesterol, tansiyon gibi hastalıklara iyi geldiği biliniyor." ifadelerini kullandı.

İhsangazi, İnebolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:22 Kaynak: AA
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