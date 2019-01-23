Son Dakika Haberleri: Dağ" Teröre Geçit Vermedi

Dağ" Teröre Geçit Vermedi

59 dakika önce

Ağrı'nın Patnos ilçesinde bomba arama köpeği "Dağ"ın katılımıyla teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 2 zanlı, 4 tüfek ve 2 tabanca ile yakalandı.

Dağ
Ağrı'nın Patnos ilçesinde bomba arama köpeği "Dağ"ın katılımıyla teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 2 zanlı, 4 tüfek ve 2 tabanca ile yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı timleri, bölücü terör örgütü PKK mensuplarının faaliyetlerinin engellenmesi ve suça karışanların yakalanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Mehmetçik, bu çerçevede teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik Patnos ilçesindeki 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, bu kişilerin evlerinde bomba arama köpeği "Dağ" desteğinde yapılan aramada, 1 AK-47 tipi kalaşnikof piyade tüfeği, 3 av tüfeği ve 2 tabanca ele geçirildi.

Olaya ilişkin örgüte yardım ve yataklık yaptıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:11 Kaynak: AA

Patnos, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Afrin'de Patlama! 3 ÖSO Mensubu Hayatını Kaybetti 3 Yıldır İş Arayan 3 Çocuk Babası Adam, Kocaeli Büyükşehir Belediye Binasını Kurşunladı

TSK, Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı Teröristleri Obüslerle Vurdu Son Dakika! Müjdat Gezen'in Adli Kontrol Kararı Kaldırıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 18:10:53. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dağ" Teröre Geçit Vermedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]