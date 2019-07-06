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Dağ tırmanışında düşerek yaralanan üniversiteli, helikopterle kurtarıldı

55 dakika önce

ISPARTA'nın Aksu ilçesinde Dedegöl Dağı'na tırmanan 4 üniversite öğrencisinden, ayağının kayması sonucu 20 metre düşerek yaralanan Hasan Demirhan, Jandarma Arama Kurtarma timi tarafından helikopterle kurtarıldı.

Dağ tırmanışında düşerek yaralanan üniversiteli, helikopterle kurtarıldı, System.String[]
ISPARTA'nın Aksu ilçesinde Dedegöl Dağı'na tırmanan 4 üniversite öğrencisinden, ayağının kayması sonucu 20 metre düşerek yaralanan Hasan Demirhan,  Jandarma Arama Kurtarma timi tarafından helikopterle kurtarıldı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Konya  Meram Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri Hasan Demirhan, Veli Karameşe, Berkan Burak Dursun ve Uğur Kuşcu, bugün sabah saatlerinde Isparta'nın Aksu ilçesinde Dedegöl Dağı'na tırmandı. İnişe geçtikleri sırada  öğrencilerden Hasan Demirhan, ayağının kayması sonucu kayalık alanda sürüklenerek, 20 metre düştü.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye ulaşan AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, yaralanan öğrenciyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ancak bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle karadan tahliyenin öğrenci için risk teşkil etmesi nedeniyle helikopter talep edildi.
Bunun üzerine Aydın Jandarma Filo Komutanlığınca bölgeye 'Skorsky' tipi helikopter sevk edildi. Jandarma Arama Kurtarma Timi, helikopterden öğrencinin bulunduğu yere halat yardımıyla indi. Sedyeye konulan Hasan Demirhan, halat yardımıyla helikoptere alındı. Hastaneye sğevk edilen Demirhan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

 


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 06:06 Kaynak: DHA
Isparta, Aksu, Güncel
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