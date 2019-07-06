Son Dakika Haberleri: Dağ tırmanışında düşerek yaralanan üniversiteli, helikopterle kurtarıldı
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Dağ tırmanışında düşerek yaralanan üniversiteli, helikopterle kurtarıldı

1 saat önce

Dağ tırmanışında düşerek yaralanan üniversiteli, helikopterle kurtarıldı(Tür: Ankara)

Dağ tırmanışında düşerek yaralanan üniversiteli, helikopterle kurtarıldı
(Tür: Ankara)
Dağ tırmanışında düşerek yaralanan üniversiteli, helikopterle kurtarıldı
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 06:49 Kaynak: DHA
Ankara, Güncel
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