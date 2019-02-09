Son Dakika Haberleri: Dağ Yamacında 12 Gündür Mahsur Kalan Keçileri Akut Kurtardı

Dağ Yamacında 12 Gündür Mahsur Kalan Keçileri Akut Kurtardı

24 dakika önce

MERSİN (İHA) – Mersin'in Silifke ilçesi Ovacık Mahallesi kırsalında dağ yamacında 12 gündür mahsur kalan 14 keçi, AKUT Mersin ekibinin zorlu mücadelesi sonucunda kurtarıldı.

Dağ Yamacında 12 Gündür Mahsur Kalan Keçileri Akut Kurtardı, System.String[]
MERSİN (İHA) – Mersin'in Silifke ilçesi Ovacık Mahallesi kırsalında dağ yamacında 12 gündür mahsur kalan 14 keçi, AKUT Mersin ekibinin zorlu mücadelesi sonucunda kurtarıldı.

Silifke'nin Ovacık Mahallesi'nin kırsal kesiminde, 14 keçinin dağ yamacında mahsur kaldığı ihbarını alan AKUT Mersin ekibi harekete geçti. Keçilerin 12 gündür mahsur kaldıkları dağlık bölgeye giden ekip, neredeyse sürü halinde yamaçta mahsur kalan keçilerin çıkarılması için sabah 6.30 sularında operasyona başladı. Halatlarla keçilerin bulunduğu yamaca inen AKUT üyeleri, keçileri tek tek yukarıya çıkarmayı başardı. Keçileri 5 saat süren bir operasyonla kurtaran ekip, 14 keçiyi sahiplerine sağ salim teslim etti. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:44 Kaynak: İHA

Ovacık Mahallesi, Silifke, Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karagümrük Çetesi'ne Operasyon: 10 Kişi Gözaltına Alındı Son Dakika! Erdoğan, Kartal'da Çöken Bina ile İlgili Net Konuştu: Artık Sabrımız Kalmadı

Erdoğan'ın Müjdesini Verdiği Tanzim Satış İçin Çadırlar Kurulmaya Başlandı Eşi ile Sevgilisi Tarafından Öldürülen Tamircinin Cesedinin Çamaşır Suyuyla Yıkandığı Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 18:08:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dağ Yamacında 12 Gündür Mahsur Kalan Keçileri Akut Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]