Dağ Yamacında 12 Gündür Mahsur Kalan Keçileri Akut Kurtardı
24 dakika önce
MERSİN (İHA) – Mersin'in Silifke ilçesi Ovacık Mahallesi kırsalında dağ yamacında 12 gündür mahsur kalan 14 keçi, AKUT Mersin ekibinin zorlu mücadelesi sonucunda kurtarıldı.
MERSİN (İHA) – Mersin
'in Silifke
ilçesi Ovacık Mahallesi
kırsalında dağ yamacında 12 gündür mahsur kalan 14 keçi, AKUT Mersin ekibinin zorlu mücadelesi sonucunda kurtarıldı.
Silifke'nin Ovacık Mahallesi'nin kırsal kesiminde, 14 keçinin dağ yamacında mahsur kaldığı ihbarını alan AKUT Mersin ekibi harekete geçti. Keçilerin 12 gündür mahsur kaldıkları dağlık bölgeye giden ekip, neredeyse sürü halinde yamaçta mahsur kalan keçilerin çıkarılması için sabah 6.30 sularında operasyona başladı. Halatlarla keçilerin bulunduğu yamaca inen AKUT üyeleri, keçileri tek tek yukarıya çıkarmayı başardı. Keçileri 5 saat süren bir operasyonla kurtaran ekip, 14 keçiyi sahiplerine sağ salim teslim etti. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:44 Kaynak: İHA
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