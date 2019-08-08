Son Dakika Haberleri: Dağ yamacında mahsur kalan keçiyi AKUT kurtardı
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Dağ yamacında mahsur kalan keçiyi AKUT kurtardı

57 dakika önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde dağ yamacında mahsur kalan bir keçi, AKUT ekibi tarafından kurtarıldı.

Dağ yamacında mahsur kalan keçiyi AKUT kurtardı, System.String[]
Mersin'in Erdemli ilçesinde dağ yamacında mahsur kalan bir keçi, AKUT ekibi tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Müğlü Mahallesi'nin kırsal kesiminde, 1 keçinin dağ yamacında mahsur kaldığı ihbarını alan AKUT Mersin ekibi harekete geçti. Keçinin mahsur kaldığı dağlık bölgeye giden ekip, operasyon başlattı. Halatlarla keçinin bulunduğu yamaca inen AKUT üyeleri, keçiyi yukarıya çıkarmayı başardı.

Keçiyi yapıkları başarılı operasyonla kurtaran ekip, sahibine sağ salim teslim etti. - MERSİN
Erdemli, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:04 Kaynak: İHA
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