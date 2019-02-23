Dağ Yolu, Ekonomiyi Katlayacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Orhaneli, Keles, Harmancık ve Büyükorhan'ın 40 yıllık hayali olan Dağ Yolu'nun en kısa zamanda tamamlanacağını belirterek, bölgenin ekoturizm ve hayvancılığın merkezi haline geleceğini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Orhaneli, Keles, Harmancık ve Büyükorhan'ın 40 yıllık hayali olan Dağ Yolu'nun en kısa zamanda tamamlanacağını belirterek, bölgenin ekoturizm ve hayvancılığın merkezi haline geleceğini söyledi.



Başkan Alinur Aktaş, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın Altıparmak'taki yerleşkesinde yapılan 'Bursa İş Dünyası ile İstihdam Buluşması' konulu toplantıya katıldı. Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da yer aldığı toplantıda Büyükşehir Belediyesi'nin istihdam ile ilgili çalışmalarına değinen Başkan Aktaş, dağ bölgelerinin kalkınmasına yönelik atılan adımların ve BUSMEK kanalıyla yapılan faaliyetlerin nitelikli çalışan sayısına olumlu katkılar sağladığını söyledi.



"Bölgede yüksek potansiyel var"



Yapımına Doğancı Köyü yakınlarında başlanan ve kamuoyunda 'Dağ Yolu' olarak bilinen 2 kilometrelik tünel ile 220 metrelik viyadük inşaatının tüm hızıyla sürdüğünü belirten Başkan Aktaş, yatırımın hizmete alınmasıyla birlikte Orhaneli, Keles, Harmancık ve Büyükorhan'da ekonominin büyük bir yükselişe geçeceğini ifade etti. Dağ bölgesinin 'nüfus azlığına rağmen' ekoturizm ve hayvancılık için ciddi bir potansiyel barındırdığını vurgulayan Başkan Aktaş, "Orada 82 dönümlük bir araziyi DSİ'den devraldık. Modern bir hayvan pazarı ve beraberinde bölgenin et kombine tesisi olması adına. Bu, hayvancılığı daha da geliştirecek bir konu. Bölgede ekoturizmle alakalı mevcut 2 tesis bulunuyor fakat en az 7-8 tane onaylanmış, inşaatı başlamak üzere olan projemiz var. Turizmle alakalı çok konu var ama bunların tamamının harekete geçmesinin ilk şartı Dağ Yolu'nun tamamlanması" dedi.



"Erdoğan, moral kaynağımız"



Başkan Alinur Aktaş, konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bursa'yı çok önemsediğini kaydetti. 8 gün önce Başkan Erdoğan'ı ağırladıklarında buna en yakın şekilde şahit olduklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Cumhurbaşkanımız, şehrimizde beklediğimiz ve önemsediğimiz birçok konuda güzel müjdeler verdi. 'Örnek olsun' diye söylüyorum, şehir içi metro hatlarıyla-ulaşımla alakalı daha önce hükümet eliyle yapılmış bir çalışma yoktu. 28.8 kilometrelik Osmangazi-Yıldırım metro hattımız ve yıllardır bir şekilde akamete uğrayan Dağ Yolu'nun tamamlanması ile ilgili açıklamalar yapıldı. Tüm bunlar, şehrimiz ve hemşerilerimiz için büyük bir moral kaynağı oldu" diye konuştu.



"BUSMEK, önemli bir alt yapı"



Başkan Aktaş, konuşmasında, BUSMEK kurslarına da değindi. Faaliyetleri ve yaygın eğitim ağıyla adeta birer halk üniversitesi haline dönüşen kursların Bursa'da istihdama önemli katkılar sağladığını söyleyen Başkan Aktaş, "7'den 70'e herkese hitap eden bu kurslarımızı daha fazla alana yaymaya çalışıyoruz. İnsanların donanımlı hale gelmesi adına BUSMEK kanalıyla önemli faaliyetler yürütüyoruz. İnanıyor ve ümit ediyorum ki bu gayretimiz, ihracatını artırma hedefinde olan Bursa ve Türkiye için önemli birer alt yapı teşkil edecek" şeklinde konuştu. - BURSA

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