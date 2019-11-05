Son Dakika Haberleri: Dağ yolunda heyelan oldu, TIR sürücüsü son anda kurtuldu
Son Dakika Dünya Dağ yolunda heyelan oldu, TIR sürücüsü son anda kurtuldu

Dağ yolunda heyelan oldu, TIR sürücüsü son anda kurtuldu

6 saat önce

Çin'de, bir TIR sürücüsü, yanından geçtiği dağda meydana gelen heyelandan manevra yaparak son anda kurtuldu.

Dağ yolunda heyelan oldu, TIR sürücüsü son anda kurtuldu, System.String[]

Çin'de, bir TIR sürücüsü, yanından geçtiği dağda meydana gelen heyelandan manevra yaparak son anda kurtuldu. O anlar ise kameralara yansıdı.

Olay, Çin'in Siçuan eyaletinde bulunan Yibin şehrinde meydana geldi. Çin medyasında yer alan habere göre, TIR sürücüsünün istikametindeki dağ yolunda, toprak kayması meydana geldi. Meydana gelen heyelanda sürücü son anda manevra yaparak TIR'ın toprak altında kalmasını engelledi. Gece saatlerinde meydana gelen olayda, ölen ya da yaralanan olmadı. Olay anı ise trafik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:14 Kaynak: DHA
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