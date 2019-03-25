Son Dakika Haberleri: Dağ Yolunda Yangın: Ağaç Ev Kül Oldu

Dağ Yolunda Yangın: Ağaç Ev Kül Oldu

25 dakika önce

Bursa Uludağ yolunda bulunan bir dağ evinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dağ Yolunda Yangın: Ağaç Ev Kül Oldu, System.String[]
Bursa Uludağ yolunda bulunan bir dağ evinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonucu ahşap ev küle dönerken, alevlerin çevredeki yapılara sıçramaması sevindirdi.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi İnkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uludağ yolu üzerinde bulunan bir bağ evinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Rüzgarın şiddetiyle etkisini arttıran yangın sonucu ahşap ev küle dönerken, alevlerin ormanlık alana ve diğer evlere sıçramadan söndürülmesi sevindirdi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:33 Kaynak: İHA

Uludağ, Bursa, 3. Sayfa
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