Son dakika: Dağ yolundaki otomobil yangını korkuttu - Son Dakika

Dağ yolundaki otomobil yangını korkuttu

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta dağ yolunda bir otomobilde çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Yanan otomobil, itfaiye ekiplerince ormanlık alana sıçramandan söndürüldü.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Yedi Kuyular Yolu Doğal Yaşam Parkı üzerindeki ormanlık alandaki yolda meydana geldi.

Ö. A. idaresindeki 06 BG 4316 plakalı otomobil Yedi Kuyular Kayak Merkezi istikametine seyir halinde iken, otomobil motor kısmından bir anda yanmaya başladı.

Otomobilin yandığını gören sürücü dışarı çıkarak kendi imkanlarınca alevleri söndüremeyince itfaiyeden yardım istedi. Bölgedeki polis ekiplerinin de anonsu ile itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

İtfaiye ekipleri otomobil yangınına müdahale ederek yangının ormana sıçramasını önüne geçtiler.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayda otomobil kullanılamaz hale geldi.