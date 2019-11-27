Son Dakika Haberleri: Dağ yöresinde sis ulaşımı aksatıyor
Son Dakika Güncel Dağ yöresinde sis ulaşımı aksatıyor - Son Dakika

Dağ yöresinde sis ulaşımı aksatıyor

7 saat önce

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde sis etkili oluyor.

Dağ yöresinde sis ulaşımı aksatıyor, System.String[]

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde sis etkili oluyor.


Orhaneli ilçesinde sis ulaşımı aksatıyor. Keles-Bursa kara yolunda sis sebebiyle görüş mesafesi azaldı. Bilhassa Karaköy ve Gököz mahalleleri arasında sürücüler zor anlar yaşıyor. - BURSA

Orhaneli, Keles, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



BUDO'nun 4 seferi iptal edildi
İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi Sahte Peygamber Bursa'da gömülecek 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 19:55:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dağ yöresinde sis ulaşımı aksatıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]