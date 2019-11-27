Dağ yöresinde sis ulaşımı aksatıyor
7 saat önce
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde sis etkili oluyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:50 Kaynak: İHA
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde sis etkili oluyor.
Orhaneli ilçesinde sis ulaşımı aksatıyor. Keles-Bursa kara yolunda sis sebebiyle görüş mesafesi azaldı. Bilhassa Karaköy ve Gököz mahalleleri arasında sürücüler zor anlar yaşıyor. - BURSA
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