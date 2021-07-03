Dağ yürüyüşünde kaybolan 2 turist kurtarıldı - Son Dakika

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, dağlık alanda yürüyüşe çıkıp kaybolan, Almanya'da yaşayan epilepsi hastası Semih Aydın (27) ve Polonyalı Roksana Yasmin Basile (28), ekiplerce kurtarıldı.

Kemer ilçe merkezine tatil için Almanya'dan gelen Semih Aydın ve kız arkadaşı Polonyalı Roksana Yasmin Basile öğlen saatlerinde yürüyüş yapmak için Çalış Tepesi'ne çıktı. Bir süre sonra yollarını kaybeden Semih Aydın ve Roksana Yasmin Basile'nin yanlarındaki suyun bitmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.

Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü 'ne 17.45 sıralarında gelen ihbarın ardından telefon numarasından Semih Aydın'a ulaşan ekipler, konumlarını belirledi. Antalya merkezden gelen AFAD ekibi ile durum değerlendirmesi yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kayıp Aydın ve Basile'nin konumlarının denize yakın bir noktada bulunmaları nedeniyle Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleriyle birlikte denizden gitme kararı aldı. Kemer G Marina içerisinde bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na giderek, zodyak bot ile Akvaryum Koyu'na giden ekipler, Semih Aydın ve Roksana Yasmin Basile'ye kısa sürede ulaştı. Epilepsi hastası olduğu belirlenen Semih Aydın ile Roksana Yasmin Basile, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilerek burada hazırda bulunan sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahale ambulansta yapılan Semih Aydın ve Roksana Yasmin Basile'nin sağlık durumlarının iyi olduğu gözlendi.

Semih Aydın ve kız arkadaşı Roksana Yasmin Basile, kontrol amaçlı Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü.