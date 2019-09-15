Son Dakika Haberleri: Dağ yürüyüşünde mahsur kalan genci jandarma kurtardı
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Dağ yürüyüşünde mahsur kalan genci jandarma kurtardı

19 dakika önce

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Arama ve Kurtarma ekipleri, arkadaşlarıyla birlikte çıktığı yürüyüşte tansiyonu çıkınca fenalaşarak mahsur kalan genci kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.

Dağ yürüyüşünde mahsur kalan genci jandarma kurtardı, System.String[]

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Arama ve Kurtarma ekipleri, arkadaşlarıyla birlikte çıktığı yürüyüşte tansiyonu çıkınca fenalaşarak mahsur kalan genci kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Kurtarılan genç hastanede tedavi altına alındı.


Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde N.C.B. ile arkadaşı E.B., Balaban Mahallesi'nde bulunan Kanlı Gölet'e yürüyüşe çıktı. Bir süre sonra E.B.'nin tansiyonu çıktı. Gittikleri yerde mahsur kalan iki arkadaş çareyi jandarmayı aramakta buldu. Arkadaşı E.B'nin tansiyonunun yükseldiğini ve mahsur kaldığını söyleyen N.C.B., jandarmadan yardım istedi. İl Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma Timleri, ihbarın ardından gençlerin mahsur kaldıkları yerden almak için harekete geçti. Jandarma ekipleri, mahsur kalan N.C.B. ve E.B.'yi kısa sürede bularak kurtardı. Tansiyonu yükseldiği için rahatsızlanan E.B., en yakındaki hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. - BURSA

Jandarma, Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 06:57 Kaynak: İHA
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