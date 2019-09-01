Son Dakika Haberleri: Dağ yürüyüşünde mahsur kalan Rus turisti AFAD ekibi kurtardı
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Dağ yürüyüşünde mahsur kalan Rus turisti AFAD ekibi kurtardı

3 saat önce

Dağ yürüyüşünde mahsur kalan Rus turisti AFAD ekibi kurtardıANTALYA - Antalya'da tatil yapmakta olan Rus turist çıktığı dağ yürüyüşünde mahsur kalınca AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dağ yürüyüşünde mahsur kalan Rus turisti AFAD ekibi kurtardı

ANTALYA - Antalya'da tatil yapmakta olan Rus turist çıktığı dağ yürüyüşünde mahsur kalınca AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre Kemer ilçesinin Kiriş Mahallesi'nde bulunan bir otelde tatilini geçirmekte olan Andrey Botnev (42), rehber eşliğinde çıktığı dağ yürüyüşünde mahsur kaldı. İndiği uçurum kenarından geri dönmek için, kurumuş çam yaprakları (pür) yüzünden kayganlaşan yamaca tırmanamadığı Kemer Emniyet Müdürlüğü ekibinin yaptığı ön soruşturma ile anlaşılan Andrey Botnev için AFAD kurtarma ekibine haber verildi. Antalya'dan gelen 4 kişilik AFAD Ekibi toplam 2 saat süren bir çalışmayla Botnev'i kurtardı. Kendisinin de triatlon sporcusu olan Botnev, kurtarma çalışmasına katılan AFAD, Polis ekibi ve rehberlere teşekkür etti.

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Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:44 Kaynak: İHA
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