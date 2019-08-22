Son Dakika Haberleri: Dağ yürüyüşüne çıkan turistlere yıldırım isabet etti: 5 ölü, 100 yaralı
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Dağ yürüyüşüne çıkan turistlere yıldırım isabet etti: 5 ölü, 100 yaralı

1 saat önce

Polonya’nın güney bölgesinde bulunan Tatra dağlarına yıldırım düşmesi sonucu, 4 kişi hayatını kaybederken, yüzden fazla kişi de yaralandı. Ölenlerin ikisinin çocuk olduğu bildirildi. Komşu ülke Slovakya’da da beşinci bir kişi hayatını kaybetti.

Dağ yürüyüşüne çıkan turistlere yıldırım isabet etti: 5 ölü, 100 yaralı, System.String[]

Polonya ile Slovakya sınırında bulunan Tatra dağlarına yıldırım düşmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybederken, yüzden fazla kişi de yaralandı.


Sabah saatlerinde açık havada yürüyüşe çıkan turistlerin Giewont tepesinde bulunan 15 metrelik metal haç yakınında bitirmeyi amaçladıkları gezi aniden bastıran fırtınayla felakete dönüştü. Dağın Polonya ile Slovakya sınırlarında kalan bölümlerinde etkili olan fırtınayla birlikte yıldırım düştü.

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Slovakya, Polonya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:45 
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