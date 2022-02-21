Hakkarili ağabey dağa götürülen kardeşine "teslim ol" çağrısında bulundu - Son Dakika

Hakkari'de yaşayan Remzi Çelik, 2015'te terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa götürülen kardeşi Rojbin Çelik'e teslim olması çağrısında bulundu.

Geçen hafta Diyarbakır'a giderek, Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'dan bu yana HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine katılan Çelik, Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşine teslim olması çağrısında bulundu.

Başarılı bir öğrenci olan ve öğretmenliği hayal eden kardeşinin kandırılarak dağa götürüldüğünü belirten bir öğrenci olduğunu ve öğretmenliği hayal ettiğini ve kandırılarak dağa götürüldüğünü belirterek, "Maddi sıkıntılarla kardeşimizi okutmaya çalışıyorduk. Hatta yaşlı babam, yaşlılık maaşını dahi harcamayıp kardeşimi okutabilmek için gönderiyordu. Kardeşim kaybolduktan sonra babam, sürekli odasına çekilir hep ağlardı. Bir türlü babamı teselli edemiyorduk. Onu kandırıp götürenlere hep ateş püskürür, Allah'a havale ederdi." dedi.

Babasının bu acıya dayanamayıp kalbine yenik düşerek vefat ettiğini aktaran Çelik, "Buradan HDP'ye sesleniyorum kardeşimi nasıl kandırıp götürmüşseniz ailesi olarak derhal kardeşimi getirmelerini istiyorum. Kardeşim aramıza gelene kadar Diyarbakır HDP önündeki nöbetime sonuna kadar devam edeceğim. Dağ asla çözüm değildir, mağaralar asla çözüm değildir. Senin okuyup öğretmen olman gerekiyor."

Kardeşine geri dönmesi çağrısında bulunan Çelik, şunları kaydetti:

"HDP yöneticileri çocuklarını özel okullarda okutup kimisini avukat, kimisini öğretmen kimisini, doktor kimisini hemşire olarak yetiştirip ve ayrıca devlet kurumlarında da en iyi görevlerde yer almaları için zemin hazırlarlar. Bunların canlı örnekleri sayısızca vardır. Çocuklarını el bebek gül bebe büyütürler ve güzel bir gelecek inşa ederler. Bizim gibi gariban fakir fukara ailelerinin çocuklarını da kandırıp dağa götürüyorlar. Asla hakkımı helal etmiyorum. Ben haklı olarak kardeşimi istiyorum. Kardeşimi bana versinler. Ayrıca başta şahsıma ve evlat nöbetinde bulunan ailelere vermiş oldukları destekleri için Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyon Genel Başkanımız Sayın Abdurrahman Er'e teşekkür ediyorum."

Çelik'in açıklamasına Er de destek verdi.