Son Dakika › Güncel › Dağa kaçırılan çocuğu için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde 'evlat nöbeti' tutan Gevriye... - Son Dakika
Dağa kaçırılan çocuğu için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde "evlat nöbeti" tutan Gevriye...
7 saat önce
Dağa kaçırılan çocuğu için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde "evlat nöbeti" tutan Gevriye Ayhan polisin çalışmasıyla evladına kavuştu.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 11:58 Kaynak: AA
Dağa kaçırılan çocuğu için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde "evlat nöbeti" tutan Gevriye Ayhan polisin çalışmasıyla evladına kavuştu.
Son Dakika HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç hakkında soruşturma başlatıldı CHP il kongresinde gerginlik! Kadınlara yönelik sözü ortalığı karıştırdı Şırnak Valiliği, yaşlı kadına darp iddialarını yalanladı Muhalifler, Esed rejiminin Halep kırsalındaki ilerleyişini durdurmak için operasyon başlattı