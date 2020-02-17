Dağa kaçırılan çocuğu için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde "evlat nöbeti" tutan baba Melik... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dağa kaçırılan çocuğu için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde 'evlat nöbeti' tutan baba Melik... - Son Dakika

Dağa kaçırılan çocuğu için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde "evlat nöbeti" tutan baba Melik...

7 saat önce

Dağa kaçırılan çocuğu için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde "evlat nöbeti" tutan baba Melik Aslan, polisin ikna çalışmasıyla evladına kavuştu.

Dağa kaçırılan çocuğu için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde

Dağa kaçırılan çocuğu için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde "evlat nöbeti" tutan baba Melik Aslan, polisin ikna çalışmasıyla evladına kavuştu.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 07:52 Kaynak: AA
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