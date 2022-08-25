Evlat nöbeti 4'üncü yılına girecek: Aileler, destek çağrısında bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Evlat nöbeti 4'üncü yılına girecek: Aileler, destek çağrısında bulundu

25.08.2022 09:03
Evlat nöbeti 4'üncü yılına girecek: Aileler, destek çağrısında bulundu

Dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan aileler, 4'üncü yılına girecek evlat nöbetleri için Türkiye'ye destek çağrısında bulundu.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan aileler, 4'üncü yılına girecek evlat nöbetleri için Türkiye'ye destek çağrısında bulundu.

Anne Hacire Akar'ın HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos 2019'da partinin il başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eyleminin sonuç vermesi, evladına kavuşmak isteyen diğer annelere örnek oldu. Akar'ın 24 Ağustos 2019'da evladına kavuşmasının ardından Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde oturma eylemi başlattı.

Bugün 1088'nci güne giren aileler, yıl dönümüne destek çağrısında bulunmak için basın açıklaması düzenledi. Aileler adına konuşan annelerden Ayten Elhaman, anne ve babalar olarak HDP'nin önünde evlat nöbetini kararlılıkla sürdürdüklerini dile getirdi.

HDP'den ve PKK'dan çocuklarını alacaklarını vurgulayan Elhaman, "Evlatlarımızı onlara bırakmayacağız. 3 Eylül'de 4'üncü yılımıza gireceğiz. Bütün Türkiye'yi buraya davet ediyoruz. Sesimizi duysunlar, dünya sesimizi duysun. Annelerin çığlığını duysunlar. Çocuklarımız kandırılarak dağa götürüldü. 9-10 yaşındaki erkek ve kız çocuklarının dağda ne işi var? Ellerinden kalemlerini alıp dağda kurda kuşa yem ediyorlar. Evlatlarımızı versinler, biz evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz" diye konuştu.

Baba Süleyman Aydın da evlatları için gösterdikleri kararlılıktan asla taviz vermeyeceklerini ifade etti. Aydın, "Anne ve babalar olarak insan haklarına savunanlara sesleniyoruz. Herkese insan hakları var bizim çocuklara insan gakları yok mudur? Kimseden mal, mülk istemiyoruz. Evlatlarımızı istiyoruz" dedi.

Basın açıklamasının ardından aileler, PKK ve HDP aleyhine sloganlar attı.

(Rıdvan Kılıç - Murat Başal/İHA)

YORUMLAR
500
Ailelerin direnişi bin 88'inci gününde Ailelerin direnişi bin 88'inci gününde Diyarbakır'da 4'üncü yılına girecek olan 'evlat nöbeti'ne ailelerden destek çağrısı Diyarbakır'da 4'üncü yılına girecek olan 'evlat nöbeti'ne ailelerden destek çağrısı
Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evlat nöbeti 4'üncü yılına girecek: Aileler, destek çağrısında bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:43 CHP'li Aydın Ayaydın, Azerbaycanlı çocuk ile annesine saldırmak istedi: Defolun gidin memleketinize
14:42 Ölümden dönen şarkıcı İbrahim Tatlıses, bu akşam konsere çıkacak
14:30 İstanbul'da sel felaketi! Esenyurt'ta sulara kapılan bir çocuk boğulmaktan son anda kurtarıldı
14:16 İmam hatiplilere hakaret eden Gülşen hakkında yeni gelişme
14:06 CHP lideri Kılıçdaroğlu'na benzerliğiyle dikkat çeken emekli başkomiser: Kardeşi benim kadar benzemiyor! Kılıçdaroğlu'na benzemekten gurur duyuyorum
13:59 İbrahim Tatlıses'in güçlükle kurtarıldığı kazanın nedeni belli oldu
13:46 Trabzonspor tribünlerinde maç izleyen kadın, Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero çıktı
13:25 İbrahim Tatlıses'i yanmaktan kurtardılar
13:18 18.17 liraya çıkan dolar, yeni yılın rekorunu kırdı!
13:12 Sosyal medyadaki iki kadının evlat edindiği iddiaları sahte çıktı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Biri annesi diğeri de halası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 15:42:09. #1.12#
SON DAKİKA: Evlat nöbeti 4'üncü yılına girecek: Aileler, destek çağrısında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement