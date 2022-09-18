Diyarbakır anneleri evlatlarını bekliyor - Son Dakika
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Diyarbakır anneleri evlatlarını bekliyor

18.09.2022 13:52
Diyarbakır anneleri evlatlarını bekliyor

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1112'nci gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Hatun Yüceyurt, oğlu Serdal için İstanbul'dan geldiğini belirtti.

2 aydan bu yana oturma eyleminde yer aldığını, oğluna kavuşana kadar evlat nöbetini sürdüreceğini ifade eden Yüceyurt, "HDP'den, PKK'dan çocuğumu istiyorum. Oğlum şu an 28 yaşında ve ben oğlumun 14 yaşındaki yüzünü hatırlıyorum. Kaçırıldığında daha çocuktu, 14 yaşındaydı. Oğlum çık, gel. Oğlum devletimize sığın, bu hasretlik bitsin artık." dedi.

"Oğlumu HDP'den, PKK'dan istiyorum"

Oğlu Mikail için Van'dan gelen anne Gevez Erdinç ise yıllardır oğluna hasret kaldığını anlatarak, bu hasretin bir an önce bitmesini istedi.

"Oğlumu HDP'den, PKK'dan istiyorum." diyen Erdinç, oğluna, güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

7 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi yapan anne Necibe Çiftçi, büyük oğlu, 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de örgüte destek vermediği için terör örgütü PKK mensuplarınca köyden kaçırılarak katledildiğini belirtti.

İki evladı için de acı duyduğunu dile getiren Çiftçi, "Bu evlat acısını bize HDP ve PKK verdi. Oğlum anneni duyuyorsan, görüyorsan dön gel. Evlat nöbetinde seni bekliyorum oğlum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

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